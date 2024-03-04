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Шмигаль каже, що Україна готова до продовження транзиту російського газу, якщо буде ініціатива ЄС

«Ми готові таку послугу надавати, як робили це до цього часу. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів» - сказав Денис Шмигаль
«Ми готові таку послугу надавати, як робили це до цього часу. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів» - сказав Денис Шмигаль

Україна готова до продовження транзиту російського газу через свою газотранспортну систему (ГТС) за відповідної ініціативи з боку країн Європейського Союзу, але переговорів з Росією не планує, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми, звісно, не плануємо переговорів із країною-агресором про те, щоб продовжувати транзитний контракт.. Але ми мали неодноразові переговори з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу – ми готові таку послугу надавати, як робили це до цього часу. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів», – сказав він на пресконференції у Києві.

Якщо ні, то, за словами прем’єра, Україна буде використовувати газотранспортну систему «для власних цілей».

«Система не впаде, вона потрібна для нашої держави в ми маємо інші можливості, як її використовувати», – додав він.

У лютому профільна єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон у коментарі Радіо Свобода повідомила, що Євросоюз не зацікавлений у подовженні транзиту російського газу територією України після завершення дії тристороннього контракту наприкінці 2024 року.

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У жовтні 2023 року голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов розповів Радіо Свобода, що угода щодо транзиту завершиться до кінця 2024 року, і Київ не має «намірів чи ініціативи її продовжувати».

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