ВООЗ: медична допомога «завантажена та готова до відправки» до Гази

П’ять вантажівок із медичними препаратами готові до відправки на кордоні між Газою та Єгиптом, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я, вітаючи заяву Ізраїлю про те, що він не блокуватиме надходження допомоги на територію Сектору Гази.



«Наші вантажівки завантажені та готові до роботи», – заявив на пресконференції генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, якого цитує Reuters.



Він сподівається, що поставку буде доставлено, як тільки відкриється пункт пропуску Рафах, «сподіваюся, завтра [20 жовтня]».



Доставка допомоги має стати першою після того, як Ізраїль заявив, що запровадить «повну блокаду» Смуги Гази.

Влада Ізраїлю заявляла, що не дасть надсилати гуманітарну допомогу в Сектор Гази зі своєї території, поки «Хамас» не відпустить заручників. Водночас Ізраїль погодився не перешкоджати передачі допомоги з Єгипту, з яким межує Сектор Гази.

Єгипет 19 жовтня оголосив про відкриття «стійкого» коридору доставки гуманітарної допомоги в Сектор Гази через пункт пропуску Рафах.

Ізраїль блокував Смугу Гази, припинивши надходження продовольства, води, медикаментів і палива до 2,3 мільйона людей після нападу бойовиків «Хамасу» 7 жовтня. Сектор Гази з обох боків межує з Ізраїлем та з одного – з Єгиптом.