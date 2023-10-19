Близько 300 тисяч ізраїльтян стали внутрішньо переміщеними особами – Інститут демократії Ізраїлю

Близько 300 тисяч ізраїльтян стали внутрішньо переміщеними особами після 7 жовтня, коли угруповання «Хамас» розпочало напад із території Сектора Гази, повідомляє The Times of Israel із посиланням на дані дослідників Інституту демократії Ізраїлю (IDI).

За повідомленням IDI, який базує свої розрахунки на даних ізраїльського Центрального статистичного бюро, більшість вимушених переселенців походять із південного Ізраїлю, насамперед із прикордонних зі Смугою Гази міст, де бойовики радикального угруповання «Хамас» вчинили свій смертельний напад.

Близько 30 тисяч людей втекли з північного кордону, звідки багато ізраїльтян були евакуйовані або залишили свої домівки добровільно – через неодноразові ракетні обстріли з територій Лівану та Сирії.

Ізраїль продовжує в Газі військову операцію «Залізні мечі», але обіцяна наземна операція проти радикальних угруповань поки не розпочалася. Агентство Reuters повідомляє, що Ізраїль готовий до бойових дій, але влада країни поки не має бачення того, що робити зі Смугою Гази після закінчення війни.