Heineken заявляє про завершення виходу з Росії

Нідерландська пивоварна компанія Heineken оголосила про вихід з Росії після продажу своєї діяльності Arnest Group, найбільшому російському виробнику косметики, товарів для дому та металевої упаковки. Про це повідомляє агенція AFP.



Минулого року Heineken пообіцяла вийти з Росії, але зіштовхнулася з критикою на початку цього року після того, як голландський сайт розслідувань повідомив, що компанія продовжує продажі в Росії.



У березні компанія вибачилася за створення «двозначності» у своїй обіцянці залишити країну, заявивши, що сподівається забезпечити роботу для своїх російських співробітників, але намагається знайти покупця для свого російського бізнесу.



У заяві компанії від 25 серпня зазначається, що продаж «завершує процес, який Heineken розпочала у березні 2022 року щодо виходу з Росії». Цей крок призведе до очікуваних загальних збитків у розмірі 300 мільйонів євро (320 мільйонів доларів), додається в заяві.



Всі інші активи, включаючи сім пивоварень у Росії, будуть передані новим власникам, повідомили в Heineken.



Додається, що Arnest Group надала гарантії працевлаштування на наступні три роки для 1800 співробітників Heineken у Росії.



«На додаток до бренду Heineken, який було видалено з Росії в 2022 році, виробництво Amstel буде поступово припинено протягом шести місяців», – йдеться в повідомленні, додаючи, що жодні інші міжнародні бренди не будуть ліцензовані в Росії.



«Наразі ми завершили наш вихід з Росії», – заявив генеральний директор Heineken Дольф ван ден Брінк. – «Хоча це зайняло набагато більше часу, ніж ми сподівалися, ця трансакція забезпечує засоби до існування наших співробітників і дозволяє нам залишити країну відповідальним чином».