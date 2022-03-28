Heineken залишає Росію та передає бізнес іншому власнику

Нідерландський пивоварний концерн Heineken зупиняє свою діяльність на території Росії та передає свій бізнес іншому власнику через російське вторгнення в Україну, йдеться у повідомленні компанії 28 березня.

До появи нового власника всі сім російських заводів, що належать компанії, продовжать роботу. У Heineken також наголосили, що за будь-яких обставин гарантують збереження зарплати 1800 російських співробітників до кінця 2022 року.

16 березня про вихід із російського ринку оголосила інша найбільша пивоварна компанія, Anheuser-Busch InBev. Данський концерн Carlsberg, який володіє компанією «Балтика» в Росії, повідомив, що зупиняє інвестиції в цій країні та постачання імпортного пива.

Вторгнення Росії в Україну, яке вона називає «спеціальною військовою операцією», спустошило багато українських міст, спричинило серйозну гуманітарну кризу. Російський лідер Володимир Путін обґрунтовує дії Кремля тим, що НАТО нібито хотіло перетворити Україну на свій антиросійський форпост. Україна та НАТО це заперечують. Крім відмови від вступу до Північноатлантичного військового альянсу, визнання Криму російським, а територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», незалежними, Путін вимагає від України «денацифікації» та «демілітаризації».

Приблизно 10 мільйонів людей, близько чверті населення країни, залишили свої домівки, ставши біженцями або внутрішніми переселенцями.