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Гендиректор «Нібулону» із дружиною загинули через російський обстріл у Миколаєві – Кім

74-річний Олексій Вадатурський від 1991 року він був гендиректором агрохолдингу «Нібулон»

У Миколаєві через нічний обстріл міста російськими силами загинули Герой України, генеральний директор компанії «Нібулон» Олексій Вадатурський і його дружина Раїса Вадатурська, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Олексій Опанасович зробив багато для Миколаївщини, багато для України. Його внесок у розвиток аграрної та суднобудівної галузі, розбудову регіону – неоціненний», – написав Кім у телеграмі.

74-річний Олексій Вадатурський від 1991 року він був гендиректором агрохолдингу «Нібулон».

«Нібулон» належить до найбільших виробників сільськогосподарської продукції в Україні.

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