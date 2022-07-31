Обстріли Миколаєва: одна людина загинула, двоє поранені – голова ОВА

Одна людина загинула, двоє – були поранені в Миколаєві внаслідок нічних і ранкових обстрілів із боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Вночі 31 липня після 01:00 і вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Попередньо, одна людина загинула, дві – поранені. Внаслідок обстрілів пошкоджені низка об’єктів інфраструктури. Зокрема, готель, спортивний комплекс, два заклади освіти і СТО. Також пошкоджено житлові будинки», – написав Кім у телеграмі.

За його словами, на місцях влучань виникло кілька пожеж – зайнялася двоповерхова будівля, прибудова до житлового будинку, два гаражі і дві господарчі споруди.

При цьому Віталій Кім додав, що детальна інформація уточнюється.

Про обстріли раніше повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. За його словами, обстріли були «найсильнішими за весь час».

Інформація про обстріли міста надходить останнім часом щодня. Зокрема, вранці 29 липня, за даними влади міста, російські загарбники обстріляли один із районів Миколаєва касетними боєприпасами. Внаслідок цього загинули сім людей.