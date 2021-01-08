Henley Passport Index: українці мають безвізовий в’їзд до 130 країн чи територій

Громадяни України наразі мають можливість безвізового в’їзду до 130 країн чи територій, свідчать останні дані паспортного індексу Henley Passport Index за підсумками року, який оприлюднила компанія Henley & Partners.

Завдяки цьому Україна нині стоїть на 41-й «сходинці» цього рейтингу разом із тихоокеанською державою Ватунау.

Водночас, українці ще потребують візи для 96 напрямків, свідчать дані дослідження.

Найкращі позиції, згідно з Henley Passport Index, нині мають Японія (191 безвізовий напрямок); Сінгапур (190); Німеччина та Південня Корея (по 189); Фінляндія, Італія, Людсембург, Іспанія (по 188); Австрія та Данія (по 187).

Найскладніше подорожувати громадянам Пакистану (26 безвізових країн); Іраку (28); Сирії (29); Пакистану (32); Сомалі та Ємену (33).

За цим дослідженням візою вважається дозвіл на в’їзд, для отримання якого треба звертатися особисто. До «безвізових» країн чи територій цей індекс зараховує й ті, які видають візи при прибутті або електронні дозволи на в’їзд, що видаються без звичних візових формальностей.

Згідно з глобальним рейтингом паспортів Passport Index, що проводить дослідження за іншою методологією, Україна посідає 61-е місце із 199 країн і територій. Попереду – Сейшельські острови (60-е місце), позаду (62-е місце) –острівна держава в Карибському морі Тринідад і Тобаго. Серед лідерів рейтингу Passport Index Німеччина, Швеція, Фінляндія, Іспанія, Данія.