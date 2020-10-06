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06 жовтня 2020, Київ 16:23
Новини | Суспільство

Україна на 42-му місці в світі за «силою паспорта» – рейтинг

У 111 країнах віза українцям або не потрібна, або ж вони можуть отримати її по прибутті

Український паспорт посідає 42-ге місце за спектром можливостей, які надає своєму власнику, свідчить рейтинг Global Passport Power Rank 2020.

За даними рейтингу, паспорт громадянина України гарантує безвізовий доступ до 70 країн.

Ще в 41 країні українці можуть отримувати візу по прибутті, а для поїздок до 87 держав мусять оформляти візу завчасно.

Першу позицію у рейтингу займає паспорт Нової Зеландії. Без віз його власники можуть відвідати 86 країн, візу по прибутті їм видадуть у 43 країнах. Другу позицію розділяють Німеччина, Австрія та Люксембург (93 та 35 країн відповідно).

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