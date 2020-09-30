Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
30 вересня 2020, Київ 13:45
Новини | Коронавірус

Уряд не планує знову запроваджувати заборону на в’їзд іноземців до України – Кулеба

Міністр наголосив, що виступає за те, щоб навіть в умовах пандемії іноземці могли в’їжджати в Україну, дотримуючись при цьому певних правил

Кабінет міністрів на даний час не має наміру знову обмежувати в’їзд іноземців в Україну, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що виступає за те, щоб навіть в умовах пандемії іноземці могли в’їжджати в Україну, дотримуючись при цьому певних правил.

«Я дуже радий тому, що традиція впроваджувати обмеження на в’їзд іноземців не встигла перетворитися у традицію. Це було форс-мажорне рішення, яке ми були змушені ухвалити для захисту здоров’я громадян і стримування поширення пандемії. Я особисто виступаю за те, щоб навіть в умовах пандемії можливість для подорожей зберігалася, і в Україну могли в’їжджати іноземці з дотриманням базових правил», – додав міністр.

В Україні з 28 серпня до 28 вересня був обмежений в’їзд іноземців.

Паспорт, квиток, тест на COVID: керівники авіакомпаній кажуть, що масова перевірка може оживити подорожі – відео
Embed
Паспорт, квиток, тест на COVID: керівники авіакомпаній кажуть, що масова перевірка може оживити подорожі – відео

No media source currently available

0:00 0:04:02 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG