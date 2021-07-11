У 26-і роковини геноциду в Сребрениці поховали останки 19 нещодавно виявлених жертв

У боснійській Сребрениці відзначають 26 роковини геноциду 1995 року. У цей день ще 19 жертв розстрілів були поховані в меморіальному центрі Сребрениці Поточарі у неділю, повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Рідні попрощалися зі своїми близькими, останки яких були знайдені в братських могилах. Більшість похованих нині тіл неповні.

Тисячі людей прийшли віддати шану жертвам геноциду. На сьогоднішній день у Меморіальному центрі похована 6671 жертва геноциду. На даний момент за цей злочин Гаазький трибунал і боснійські суди засудили 47 осіб.

Під час геноциду в Сребрениці в липні 1995 року сили Республіки Сербської в Боснії вбили понад 8 тисяч чоловіків і хлопців у Сребрениці та її околицях. Ще близько тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти.