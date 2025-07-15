Генштаб: більшість боєзіткнень тривала на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках

Протягом дня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 15 липня.

«Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, 10 боєзіткнень мали місце на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Чотири російські атаки Сили оборони відбили на Південно-Слобожанському напрямку.

Армія Росії п’ять разів намагалася наступати на Куп’янському напрямку, всі атаки були відбиті.





«На Лиманському напрямку російські загарбники 24 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер», – звітує командування.

Російські атаки фіксували також на Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках.

На Покровському напрямку російські загарбники 41 раз намагалися просуватися вперед у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне. Три боєзіткнення тривали на момент зведення.

«На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка та у бік населеного пункту Новохатське. Три бойові зіткнення продовжуються дотепер», – додає штаб.

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Ще сім російських атаки ЗСУ відбили на Придніпровському напрямку – в районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.



