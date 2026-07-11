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Новини | Події

Генштаб ЗСУ повідомив про понад 260 боїв на фронті минулої доби

Найбільше боїв було на Покровському напрямку. На цій ділянці українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора
Найбільше боїв було на Покровському напрямку. На цій ділянці українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Також застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше боїв було на Покровському напрямку. На цій ділянці українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в українську оборону, на Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів, а на Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 20 атак.

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Краматорському, Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському напрямку.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

Костянтинівка – не Покровськ: комбриг 93 бригади про фронт, СЗЧ та ротацію піхоти | Донбас Реалії
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Костянтинівка – не Покровськ: комбриг 93 бригади про фронт, СЗЧ та ротацію піхоти | Донбас Реалії
відео Радіо Свобода

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На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

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