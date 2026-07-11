Генштаб ЗСУ повідомив про понад 260 боїв на фронті минулої доби

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Також застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше боїв було на Покровському напрямку. На цій ділянці українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Новомиколаївка, Новоолександрівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Софіївка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Матяшеве, Мирне, Новопавлівка, Шевченко, Сергіївка.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в українську оборону, на Слов’янському напрямку противник штурмував 29 разів, а на Костянтинівському напрямку сили РФ здійснили 20 атак.

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Краматорському, Гуляйпільському, Олександрівському та Оріхівському напрямку.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.