Генштаб ЗСУ: найбільше атак РФ було на Гуляйпільському напрямку, на Покровському – майже вдвічі менше

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше сили РФ атакували на Гуляйпільському напрямку, де вони 45 разів намагалися йти вперед на позиції українських оборонців у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Староукраїнки, Зеленого, Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки.

На Покровському напрямку, який в останні місяці був ділянкою інтенсивних боїв, було майже вдвічі менше атак. Тут українські захисники зупинили 25 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

Бойові дії також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.



На Краматорськом, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.

15 лютого військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець повідомив, що Сили оборони провели контрнаступальні дії на ряді ділянок навколо Гуляйполя і Запоріжжя. За його даними, ЗСУ змогли вибити російську армію з низки сіл навколо Покровського Дніпропетровської області й Тернового Запорізької, а також на північ і захід від Гуляйполя і на південь від Запоріжжя. Як вказує проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, український Генштаб поки що ніяк не коментував контрнаступальні дії ЗСУ на півдні України – за даними відомства, армія РФ сама там активно йде на штурми.