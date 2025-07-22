Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 176 боїв, майже 100 – на трьох напрямках

Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 176 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора сили РФ завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів 25 ракетами та 74 авіаційних ударів, скинув 122 керовані авіаційні бомби, залучив 3832 дрони-камікадзе. Також противник здійснив 5387 артилерійських обстрілів, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню.

Війська РФ завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лобкове, Степногірськ, Приморське, Біленьке Запорізької області; Козацьке Херсонської області та місту Суми.

Найінтенсивніше противник продовжує атакувати на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 57 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Новоторецьке, Миколаївка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Також висока інтенсивність боїв зберігається на Лиманському напрямку, де відбулось 23 бойових зіткнення, на Новопавлівському було 18 російських атак.

Російські війська продовжуються свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському напрямках.



Минулої доби на Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не відбувалося.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному Звіровому та захопили решту Піщаного (обидва на південь від Покровська).

У звіті ISW зазначається, що 20 та 21 липня російські війська атакували поблизу самого Покровська; на північний схід від міста поблизу Маяка, Володимирівки, Новоторецького та Новоекономічного; на схід – поблизу Мирнограда; на південний схід – поблизу Лисівки; на південь – поблизу Звірового та Новоукраїнки; та на південний захід – поблизу Удачного.



