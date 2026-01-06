Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулося майже 100 боїв, половина – на двох напрямках

На фронті від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, повідомляє станом на 16:00 Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, на Покровському напрямку з початку доби війська РФ здійснили 27 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони вже зупинили 22 атаки.

Також інтенсивні бої тривають на Гуляйпільському напрямку, де Сили оборони відбили 23 російські атаки у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще 13 боєзіткнень тривають дотепер.

На Костянтинівському напрямку українські воїни зупинили 12 наступальних дій противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

Бойові дії також продовжуються Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському та Олександрівському напрямках.

На Куп’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках наразі російських наступальних дій не зафіксовано.

Напередодні проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії написав, що вперше за дуже довгий час Покровський напрямок перестав бути лідером за кількістю російських штурмів за добу – його місце зайняв Гуляйпільський.

Вранці 5 січня Генштаб повідомив про 54 бойові зіткнення навколо Мирнограда і Покровська, і аж про 65 – навколо Гуляйполя.

Аналітики взагалі відзначили велику активність агресора в Запорізькій області в кінці 2025-на початку 2026-го. За їхніми даними, армія РФ активно штурмує Білогір’я біля Оріхова, а також Степногірськ, який може відкрити російським військам дорогу на місто Запоріжжя.



