Генштаб повідомив про 24 бойових зіткнення на фронті за добу

Протягом доби на фронті відбулося 24 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними командування, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки російських військ у районі Новоєгорівки Луганської області, на Авдіївському – в районі Авдіївки, на Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати наступ загарбників у районах Мар’їнки і Новомихайлівки Донецької області, де протягом минулої доби відбили понад 10 атак.

«Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться в повідомленні.

Вранці 8 вересня в Генштабі повідомили про успіх ЗСУ південніше від Роботиного і про продовження наступу біля Бахмута.

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