ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження військ РФ та їхньої техніки – Генштаб

Українські військові завдали 14 ударів по районах зосередження військ РФ і їхньої техніки, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів», – йдеться у повідомленні.



За даними штабу, російські війська ведуть оборону на Куп’янському та Новопавлівському напрямках, а на Бахмутському та Авдіївському – зосереджені на наступі.



«Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області», – додають у Генштабі ЗСУ.