Росія завдала чергового удару «Шахедами» по Україні – Генштаб

У ніч на 23 серпня Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі додали, що інформація щодо наслідків удару «наразі уточнюється».

«Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголошують, що ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На фронті протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, кажуть у командуванні.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться у зведенні.

Напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу удару «Шахедів» на півдні України.

Від початку повномасштабного вторгнення і станом на початок серпня, за даними президента Володимира Зеленського, Росія запустила по Україні близько 2000 іранських безпілотників «Шахед».