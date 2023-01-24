ЗСУ знищили російський Су-25 та три вертольоти Ка-52 – Генштаб

Українські військові знищили російський штурмовик Су-25 та три вертольоти Ка-52, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України за 30 хвилин було знищено 3 російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також, у районі Бахмута, українські захисники збили російський Су-25», – йдеться у повідомленні.

Також у штабі додають, що ракетні війська і артилерія Сил оборони України за добу уразили 8 районів зосередження російських сил.



За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 289 літаків та 281 гелікоптер. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.