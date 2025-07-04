Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби було 136 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 136 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше противник атакував на Покровському напрямку, де від початку доби 42 рази намагався просунутися на позиції українських підрозділів біля населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка. Досі п’ять боїв тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Також сили РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому, Новопавілському, Оріхівському та Придніпровському напрямку.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.



