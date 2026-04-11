Командування: на фронті за минулу добу зафіксовано понад 170 бойових зіткнень

Військовий 422-го окремого полку безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ на полігоні біля тяжкого ударного дрона. Запорізька область, 23 березня 2026 року
Військовий 422-го окремого полку безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ на полігоні біля тяжкого ударного дрона. Запорізька область, 23 березня 2026 року

За минулу добу 10 квітня на фронті були зафіксовані 173 бойові зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 12 боєзіткнень у районах Проходів та в бік Малої Рибиці. Крім цього, ворог здійснив 130 обстрілів, 33 із яких – із РСЗВ, та завдав трьох авіаударів, застосувавши сім КАБів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів штурмував у районах Вовчанська, Колодязного, Стариці, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Лимана та в бік Графського», – кажуть у Генштабв.

Військові кажуть, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Надії, Зарічного та в бік Ольгівки, Степового, Дружелюбівки і Чернещини.

«На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 штурмових дій армії РФ у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Удачного, Іванівки, Молодецького, Покровська, Шевченка, Гришиного, Філії та Новосергіївки», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті для України є найкращою за останні 10 місяців. Він послався при цьому на дані української і британської розвідок, отримані 1 квітня. Зеленський додав, що наступ, який сили РФ планували на березень, був зірваний діями українських військових.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські контратаки на Гуляйпольському й Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку і весняно-літній наступ Росії.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).


