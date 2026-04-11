Командування: на фронті за минулу добу зафіксовано понад 170 бойових зіткнень

За минулу добу 10 квітня на фронті були зафіксовані 173 бойові зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося 12 боєзіткнень у районах Проходів та в бік Малої Рибиці. Крім цього, ворог здійснив 130 обстрілів, 33 із яких – із РСЗВ, та завдав трьох авіаударів, застосувавши сім КАБів. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів штурмував у районах Вовчанська, Колодязного, Стариці, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Приліпки, Лимана та в бік Графського», – кажуть у Генштабв.

Військові кажуть, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 10 спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Надії, Зарічного та в бік Ольгівки, Степового, Дружелюбівки і Чернещини.

«На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 штурмових дій армії РФ у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Удачного, Іванівки, Молодецького, Покровська, Шевченка, Гришиного, Філії та Новосергіївки», – йдеться у повідомленні ЗСУ.

На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті для України є найкращою за останні 10 місяців. Він послався при цьому на дані української і британської розвідок, отримані 1 квітня. Зеленський додав, що наступ, який сили РФ планували на березень, був зірваний діями українських військових.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські контратаки на Гуляйпольському й Олександрівському напрямках продовжують зривати зусилля Росії на Покровському напрямку і весняно-літній наступ Росії.

Російські війська розпочали наступ на Покровськ – місто з довоєнним населенням 60 000 осіб – у лютому 2024 року після захоплення Авдіївки (приблизно за 39 кілометрів на південний схід від Покровська).



