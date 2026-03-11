Генштаб ЗСУ: на фронті минулої доби було 137 боїв, майже половина – на трьох напрямках

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 137 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник, серед іншого, завдав 85 авіаційних ударів, скинувши 262 керовані авіабомби.



На Покровському та Гуляйпільському напрямках українські захисники зупинили по 21 російській атаці в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Новопідгородне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Зарічне, Варварівка, Лугівське, Мирне, Гірке, Святопетрівка та Староукраїнка.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Русиного Яру та Степанівки.



На Олександрівському напрямку сили РФ атакували три рази у районах Тернового та Новогригорівки.

Бойові дії продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

На Краматорському напрямку штурмових дій противника не було.





