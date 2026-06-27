Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося 200 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.



За даними штабу, найбільше російських атак було на Гуляйпільському напрямку, де відбулося 24 атаки у бік населених пунктів Залізничне, Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває досі.



Також інтенсивні бої тривають на Слов’янському напрямку – тут Сили оборони зупинили 19 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 18 російських штурмів, а на Покровському напрямку війська РФ здійснили 17 атак.



Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.



Від початку доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



