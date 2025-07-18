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Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 180 атак, половина – на двох напрямках

Йдеться про Лиманський та Покровський напрямки
Йдеться про Лиманський та Покровський напрямки

Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Також здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе.

Найінтенсивніші атаки війська РФ продовжують на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

Кількість російських атак на Лиманському напрямку зросла до 30.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 російських спроб прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

Сили РФ також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському напрямках.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом минулої доби противник наступальних дій не здійснював.

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Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

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