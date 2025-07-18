Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 180 атак, половина – на двох напрямках

Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Також здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе.



Найінтенсивніші атаки війська РФ продовжують на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 61 штурм агресора у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Дачне та в напрямку Покровська, Мирнограду, Володимирівки й Новопавлівки.

Кількість російських атак на Лиманському напрямку зросла до 30.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 17 російських спроб прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.



Сили РФ також продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському напрямках.



На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом минулої доби противник наступальних дій не здійснював.

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Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.