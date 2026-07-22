Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було понад 200 боїв

На фронті від початку цієї доби відбулося 211 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

За даними штабу, найбільше російських атак відбулося на Покровському напрямку – 24. На цій ділянці фронту сили РФ намагалися просунутися у районах населених пунктів Гришине, Василівка, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Світле, Шевченко, Сергіївка.

Інтенсивні бої продовжуються і на Слов’янському напрямку, де Сили оборони успішно зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Ще чотири атаки наразі тривають.



На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 17 російських штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру та у бік Довгої Балки.



Бої також продовжуються на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



