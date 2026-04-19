Командування: від початку доби відбулось понад 160 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Від початку доби 19 квітня на фронті відбулось 166 бойових зіткнень, із них – 35 на Покровському напрямку, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сили РФ здійснили 76 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

«На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Курилівка, Колісниківка, Ківшарівка та Радьківка. Ще три боєзіткнення тривають дотепер. На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Твердохлібове, Дробишеве, Лиман, Шийківка та Греківка. Два боєзіткнення досі тривають», – розповіли у Генштабі.

Також на Покровському напрямку армія РФ здійснила 35 атак.

«Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, Затишок, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія у напрямку Новоолександрівки та Шевченка. Два боєзіткнення тривають дотепер», – зазначили у Генштабі.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.



