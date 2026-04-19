ОВА: російські військові атакували з дрона Білозерку, поранений чоловік

У неділю, 19 квітня, російські військові атакували з дрона Білозерку на Херсонщині, повідомила обласна військова адміністрація (ОВА)

«Орієнтовно о 16:30 російські військові атакували з безпілотника Білозерку. Під ворожий удар потрапив 58-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку. Він дістав поранення поперека, струс головного мозку, вибухову та закриту черепно-мозкову травми», – йдеться у повідомленні.

Постраждалого внаслідок обстрілу РФ шпиталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.