«Він нічого не просив»: Геращенко розповіла, про що говорили Порошенко і Зеленський під час зустрічі

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським «нічого не просив». Про це в ефірі Радіо Свобода заявила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, відповідаючи на запитання, чи обговорювали під час зустрічі зняття санкцій з експрезидента.

За її словами, основними темами зустрічі були війна і мир, європейська інтеграція України, роль парламенту та питання демократії.

«Ключовими були питання війни і миру, євроінтеграції, парламенту та парламентаризму як інституції. Також йшлося про демократію. Порошенко нічого не просив… Він говорив глобально, як державний діяч і політичний лідер, про необхідність демократії та поваги до інституту президентства. Думаю, між рядками я відповіла на всі ваші питання», – сказала Геращенко в ефірі програми Свобода Live.

Водночас народна депутатка додала, що частина деталей зустрічі залишиться непублічною через попередні домовленості.

«Ми завжди дотримуємося домовленостей з Банковою. І в парламенті колеги це підтвердять – було досягнуто домовленості, що певні деталі цієї зустрічі залишаться за кадром. Але ключовий акцент цієї зустрічі, яка, до речі, тривала майже дві години, на відміну від зустрічей із «Голосом», «Батьківщиною» чи Бойком, полягав у обговоренні стратегічних для країни питань», – зазначила Геращенко.

Петро Порошенко 26 травня повідомив про першу «за багато років» розмову з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він анонсував, що такі зустрічі президента з лідерами парламентських фракцій і груп стануть регулярними, а «діалог стане постійним».

У лютому минулого року стало відомо, що РНБО запровадила санкції проти політичного опонента чинного президента, його попередника на посаді, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Порошенко у власному зверненні підтвердив, що йдеться саме про запровадження санкцій проти нього.

Тоді правозахисні організації засудили запровадження персональних санкцій проти громадян України. Організації тоді вказали, що застосування санкцій щодо опозиційних політиків та бізнесменів є «позасудовою політичною розправою», що «підриває» фундаментальні принципи права, порушує Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною.



