Порошенко після зустрічі Зеленського з лідерами Ради: домовилися, що діалог стане постійним

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським анонсував, що такі зустрічі з лідерами парламентських фракцій і груп стануть регулярними.

Порошенко написав про це в соцмережах 26 травня, після першої «за багато років» розмови з Зеленським віч-на-віч.

«Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули. В умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалог із парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним», – зазначив Порошенко.

За даними народних депутатів, зокрема представника «Голосу» Ярослава Железняка, 26 травня президент Зеленський, крім Порошенка, зустрівся також із: Юлією Тимошенко – від «Батьківщини», Олегом Кулінічем від групи «Довіра», Юрієм Бойком – від групи «Платформа за життя та мир», Антоніною Славицькою – від групи «Відновлення України», Ігорем Палицею – від групи «За майбутнє», Дмитром Разумковим – від міжфракційного обʼєднання «Розумна політика», Олександрою Устіновою – від фракції «Голос».

Представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомляв, що зустрічі проходили за участі спікера парламенту Руслана Стефанчука, лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії і керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Публічних коментарів інших учасників зустрічей, які, за повідомленнями тривали приблизно по пів години, поки не було.

При цьому Ярослав Железняк повідомив, що зібрав «перші фідбеки» щодо зустрічей від колег. За його словами, все проходило «в теплій атмосфері», прохань від Зеленського до лідерів фракцій і груп не було, кадрові рішення не обговорювали.

«По війні те ж саме (що вчора «Слугам») говорить, що є теоретична можливість до листопада закінчити активну фазу. Чому саме така дата не пояснює», – зазначив Железняк.

За день до цього, 25 травня президент Зеленський зустрічався з фракцією «Слуга народу». Народна депутатка від цієї політсили Ольга Василевська-Смаглюк після зустрічі розповіла, що Зеленський говорив про перспективи завершення гарячої фази війни до листопада.