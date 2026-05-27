Зеленський і Порошенко поговорили віч-на-віч. Що це означає?

Зеленський і Порошенко

Уперше «за багато років» 26 травня президент України Володимир Зеленський поговорив віч-на-віч із п’ятим президентом України, лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком.

Такі зустрічі з лідерами парламентських фракцій і груп стануть регулярними, написав в соцмережах Порошенко.

«Її ініціювали на прохання лідерів фракцій на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули. В умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалог із парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно. Домовилися, що такі зустрічі будуть відбуватися регулярно, а діалог стане постійним», – зазначив Порошенко.

Зустріч із фракціями «Слуга народу»

Президент Зеленський 25 травня провів «важливу» зустріч з фракцією «Слуга народу», повідомив у телеграмі очільник фракції Давид Арахамія. Він заявив, що відбулася «відверта розмова» про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.

Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогодні з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості обговорили «пріоритети на ці тижні, на найближчий час».



За даними депутата від фракції «Голос» Ярослава Желізняка, під час зустрічі не розглядались кадрові питання, ніхто «не питав про Династію, Міндіча та Єрмака».

Крім того Железняк повідомив, що 26 травня президент Зеленський, крім Порошенка, зустрівся також із: Юлією Тимошенко – від «Батьківщини», Олегом Кулінічем від групи «Довіра», Юрієм Бойком – від групи «Платформа за життя та мир», Антоніною Славицькою – від групи «Відновлення України», Ігорем Палицею – від групи «За майбутнє», Дмитром Разумковим – від міжфракційного обʼєднання «Розумна політика», Олександрою Устіновою – від фракції «Голос».

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським «нічого не просив». Про це в ефірі Радіо Свобода заявила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

« Ключовими були питання війни і миру, євроінтеграції, парламенту та парламентаризму як інституції. Також йшлося про демократію. Порошенко нічого не просив… Він говорив глобально, як державний діяч і політичний лідер , про необхідність демократії та поваги до інституту президентства. Думаю, між рядками я відповіла на всі ваші питання», – сказала Геращенко.

Водночас народна депутатка додала, що частина деталей зустрічі залишиться непублічною через попередні домовленості.

«Ми завжди дотримуємося домовленостей з Банковою. І в парламенті колеги це підтвердять – було досягнуто домовленості, що певні деталі цієї зустрічі залишаться за кадром. Але ключовий акцент цієї зустрічі, яка, до речі, тривала майже дві години, на відміну від зустрічей із «Голосом», «Батьківщиною» чи Бойком, полягав у обговоренні стратегічних для країни питань», – зазначила Геращенко.