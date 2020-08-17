Зеленський підписав указ про присвоєння Скрябіну звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про присвоєння співаку Андрію Кузьменку (Скрябіну) звання Героя України.

«Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України», – написав Зеленський у Telegram.

17 серпня Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Він був музикантом, ведучим, продюсером, автором прози та лідером гурту «Скрябін». 2 лютого 2015 року Кузьменко загинув у дорожньо-транспортній аварії на трасі Кривий Ріг – Кіровоград.