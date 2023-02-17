У Херсоні власника рекламної агенції підозрюють у колаборантстві під час окупації – ОГП

У Херсоні затриманий власник місцевої рекламної агенції, який, за даними слідства, під час окупації обласного центру співпрацював із представниками Росії, інформує 17 лютого Офіс генерального прокурора.

«З метою прикриття своєї діяльності він перереєстрував за російським законодавством рекламний бізнес на родичку дружини, а сам став заступником директора рекламної агенції. Фактично він забезпечував надання окупаційній владі послуг з виготовлення та розміщення реклами з проросійською тематикою. За його сприяння на тимчасово окупованій території Херсонщини розміщувалися пропагандистські плакати і білборди з гаслами держави-агресора», – ідеться в повідомленні.

Наразі прокурори визначаються щодо запобіжного заходу підозрюваному. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.