«Роблять дуже багато»: посолка України в НАТО розповіла про роль Альянсу в мирному процесі

НАТО безпосередньо не залучене до дипломатичного напрямку мирного процесу. Але відіграє важливу роль опосередковано, щоб посилити позицію України за столом переговорів. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла посолка України в Альянсі Альона Гетьманчук.

«НАТО станом на зараз відповідає за повний цикл надання військової допомоги для України… Це не просто про координацію військової допомоги – це про посилення позицій України за переговорним столом. Саме тому я кажу, що опосередковано, так чи інакше, НАТО присутнє в цьому процесі. Вони роблять дуже багато, щоб посилити нашу позицію і не допустити обвалу фронту чи колапсу в нашій енергетичній системі завдяки постачанню засобів протиповітряної оборони», – сказала Гетьманчук.

Дипломатка пояснила й етапи циклу надання допомоги Україні. Спершу затверджуюся списки нагальних військових потреб України, далі їх валідують на рівні Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі, а завершується це координацією і логістикою постачань цих озброєнь до України.

Також НАТО активно залучене у процес збору коштів у межах ініціативи PURL – купівлі американської зброї для України коштом переважно її європейських партнерів. А також – шукає інвестиції в українське і європейське оборонне виробництво. НАТО також, зауважила посол, організовує зустрічі Контактної групи з питань оборони України, відомої як «Рамштайн»-формат, і відстежує надання обіцяної допомоги.

«З 45 рекордних мільярдів за час повномасштабної війни, які надали Україні партнери в 2025 році, члени НАТО надали понад 37,5 мільярдів… Такі речі надсилають потужний сигнал Росії, що якщо вона продовжуватиме затягування війни, Україна матиме, чим відповісти», – наголосила Гетьманчук.

Раніше, в інтерв’ю Пірсу Морґану, опублікованому на YouTube ввечері 18 лютого, Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів зі США і Росією щодо припинення війни РФ проти України знову пройде у Швейцарії. Планованої дати переговорів голова держави не навів, але підкреслив важливість проведення переговорів саме в Європі.

Відразу по завершенню переговорів між Україною, США і Росією в Женеві (Швейцарія) Зеленський заявив, що спостерігався прогрес у військових аспектах, але в політичних сферах залишаються «чутливі питання». «Поки що позиції різні, бо перемовини були непрості… Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув», – додав президент, зазначивши, що деталі знатиме по поверненню групи в Україну.

