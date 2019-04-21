Українські гімнастки здобули 5 нагород на чемпіонаті світу – НОК

Українські спортсменки вибороли п’ять призових медалей на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Ташкенті, повідомляє Національний олімпійський комітет.

«Повний комплект (золото з п’ятьма м’ячами, срібло з трьома обручами і 2 парами булав і бронза в багатоборстві) зібрали наші груповички», – йдеться в заяві НОК.

Крім того, в індивідуальних змаганнях гімнастка Влада Нікольченко двічі здобула бронзу: за виступи з обручем і булавами.

Чемпіонат світу з художньої гімнастики тривав в Узбекистані з 19 по 21 квітня.