Суд в Москві змінив вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Верховний суд Росії при розгляді апеляційної скарги 24 грудня, змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув’язнення для кримчан зменшилися на 6 місяців, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таким чином Узеір Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

На засіданні були присутні міжнародний спостерігач з Нідерландів Тіман Каувін, представник посольства США Софія Будай та міжнародний спостерігач з Євросоюзу Каміла Ласкевіч.

За словами активістів, у залі суду і на вулиці присутні близько 70 осіб. Фігуранти справи брали участь в засіданні по відеозв’язку: з СІЗО Таганрога і СІЗО-5 Ростова-на-Дону.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки у п’яти мусульманських сім’ях. В результаті обшуків було затримано п’ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

Зараз кримчани перебувають у російському Ростові-на-Дону. 10 серпня суд продовжив їм арешт на два місяці.