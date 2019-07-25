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25 Липень 2019, Київ 10:15
Новини | Економіка

Глобальний індекс інновацій: Україна – на другому місці серед країн із доходом нижче середнього

За показником сприятливості політичного середовища Україна посіла 110 місце, а за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – на 17-те

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Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН, який був оприлюднений 24 липня.

За висновками Світової організації інтелектуальної власності при ООН (WIPO), Україна та Грузія «показали результат, що перевищує очікування» з огляду на їхній рівень економічного розвитку.

Грузія посіла третє місце в групі країн із доходом нижче середнього. На першому місці – В’єтнам. Водночас у звіті WIPO за 2018 рік Україна була першою за рівнем інновацій серед країн своєї групи.

У глобальному рейтингу Україна посідає 47 місце. Зокрема за показником сприятливості політичного середовища автори рейтинги помістили її на 110 місце, за екологічною сталістю – на 120-те, а за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – на 17-те.

Перше місце посідає Швейцарія, останнє, 129-те – Ємен.

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