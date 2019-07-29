Начальника поліції Дніпропетровщини звільнили після заклику Зеленського

Начальника Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю звільнено з посади після заклику президента Володимира Зеленського про його звільнення, повідомили в НПУ.

Як мовиться в повідомленні, той сам звернувся з рапортом до голови Нацполіції про звільнення із займаної посади, і його рапорт було задоволено: його звільнили наказом голови Нацполіції Сергія Князєва за погодженням із міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

Виконувачем обов’язків керівника поліції Дніпропетровщини призначено Артема Васицького, дотепер заступника начальника обласної поліції і начальника кримінальної поліції області.

«Згідно з наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в суботу, 27 липня, було розпочато службове розслідування за фактом подій, що сталися у Дніпрі. Висновки службового розслідування будуть передані до Державного бюро розслідувань. Нацполіція надає допомогу і всебічно сприяє ходові розслідування», – заявили в поліції.

Того дня, 27 липня, Зеленський дописом у фейсбуці закликав Авакова негайно звільнити Глуховерю. «…Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами», – написав Зеленський.

Перед цим Державне бюро розслідувань повідомило, що проводить розслідування щодо можливого перевищення Глуховерею службових повноважень. За даними ДБР, його підозрюють у тому, що він сприяв затриманню загоном спецпризначення КОРД патрульних поліцейських, які у вересні 2018 року зупинили автомобіль із його водієм через порушення ним правил дорожнього руху. Там зареєстрували кримінальне провадження, за яким Глуховері може загрожувати від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Віталій Глуховеря заявляв після заяви президента, що готовий надати будь-яку інформацію стосовно інциденту із затриманням патрульних, які зупинили його автомобіль.

Напередодні був оприлюднений відеозапис із нагрудної камери патрульного, який зупинив службовий Range Rover Глуховері. Водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій. Потім туди прибули бійці спецпідрозділу КОРД, які затримали патрульний екіпаж. За даними ЗМІ, інцидент стався у вересні 2018 року.

Віталій Глуховеря став начальником ГУ НПУ у Дніпропетровській області 2017 року. Він також очолював обласну поліцію (тоді ще міліцію) у 2014–2015 роках, а перед тим був начальником Дніпропетровської міської міліції (нині Дніпровська міська поліція).

Це вже не перший випадок, коли новообраний президент Володимир Зеленський публічно вимагає звільнення посадовців, яких вважає винними в чомусь. У кількох випадках критиковані самі писали заяви про звільнення.