У Дніпрі громадськість провела пам’ятну ходу

У суботу в Дніпрі громадськість провела ходу до Дня пам’яті та примирення. У заході взяли участь кілька десятків людей – ветерани війни на Донбасі, волонтери, громадські діячі.

Вони пройшли з центру міста до парку Пам’яті та примирення, де розташована братська могила солдатів німецької, італійської та румунської армій, полеглих у Другій світовій війні, і монумент загиблим солдатам Червоної армії. Хода відбулась під охороною поліції.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Опісля працював «вільний мікрофон».

Цього року в Дніпрі ходу громадськості провели увосьме. За словами учасника Василя Чабанова, для тих, хто зібрався на захід, цей день – не свято.

«Не свято, ми не святкуємо. Кожен з нас чув – хто від своїх дідів, я – від батьків, які пережили окупацію, – про жахіття війни. Про страхіття війни я чув і від свого дядька, який воював. У мене два дядьки воювали і вони не любили згадувати війну… Мене питають: чому – примирення, з ким ви примирюєтеся? Ми вшановуємо своїх загиблих з усіх боків протистояння і примирюємось з тими, хто усвідомив і покаявся в злочинах проти України. З окупантами та їхніми агентами у нас немає спільних свят», – сказав Радіо Свобода Василь Чабанов.

Цього ж дня у Дніпрі відбудеться акція «Свіча пам’яті»: у вікнах фасаду мерії запалять триста свічок. На споруді також транслюватимуть лазерну проєкцію з іменами учасників Другої світової війни та війни на Донбасі.

Наразі у Дніпрі мешкає 206 учасників бойових дій Другої світової війни.

8 травня 2013 року під час першої мирної ходи пам’яті загиблих у Другій світовій війні на учасників акції в Дніпрі напали молодики спортивної статури, вони били людей, топтали Державний прапор України. Винуватців того інциденту досі не знайшли.

2015 року Україна вперше відзначила 8 травня як День пам’​яті та примирення на офіційному рівні.