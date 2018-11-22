У Києві міжнародна наукова спільнота вшановує жертв Голодомору

У Києві 22 листопада розпочав роботу Міжнародний науковий форум «Україна пам’ятає. Світ визнає», присвячений 85-м роковинам Голодомору 1932–1933 років в Україні. Серед питань, які обговорюють учасники форуму – осмислення наслідків Великого Голоду для України та світу, шляхів й можливостей збереження пам’яті про цю трагедію та інші.

Як наголосив на відкритті форуму перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, дотепер у світі мало знають про цей акт геноциду українського народу.

«Від семи до десяти мільйонів наших земляків було знищено у тому геноциді, спрямованому проти української нації. Ось декілька цифр: 28 тисяч осіб вмирали від голоду щодоби; 1168 осіб – щогодини. Нелюдський злочин Голодомору має бути відкритий та визнаний геноцидом, усупереч спробам Москви (Росії) приховати або заперечити його», – наголосив Кубів на відкритті форуму.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив, що майже 80% українців вважають Голодомор геноцидом українського народу.

За даними Інституту національної пам’яті, цього року понад 70 міст у різних країнах світу долучилися до вшанування жертв Великого Голоду; понад 20 держав визнали Голодомор геноцидом.