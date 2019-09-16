Поліція: через пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту відкриті два провадження

Через пошкодження пам’ятника жертвам Голокосту в Богданівці Миколаївської області відкриті два кримінальні провадження, повідомила поліція регіону.

Провадження розпочаті за статтями 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання) та 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

15 вересня директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив про вандалізм щодо меморіалу на місці масового вбивства євреїв. На оприлюднених ним фото видно, що невідомі намалювали на пам’ятнику свастику і розмістили записку з погрозами президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненку та директору Українського єврейського комітету.