Президент представив нового голову Чернігівської ОДА

Президент України Петро Порошенко представив нового голову Чернігівської ОДА Олександра Мисника, повідомила прес-служба Адміністрації президента.

«Впевнений, що вам по плечу і ті непрості завдання, які зараз складаються, виходячи із політичної ситуації як внутрішньої, так і зовнішньої», – сказав Порошенко.

47-річний Олександр Мисник раніше очолював Менську районну раду Чернігівської області, був начальником Менської міжрайонної державної податкової інспекції та начальником відділу погашення прострочених податкових зобов'язань Менської міжрайонної державної податкової інспекції.

Перед цим Чернігівську обласну державну адміністрацію очолював Валерій Куліч, якого звільнили 31 липня 2018 року. Він був головою ОДА з березня 2015-го.