Голова Харківської облради, підозрюваний у хабарництві, вирішив скласти повноваження

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян вирішив скласти повноваження. Він написав про це на своїй сторінці у фейсбуці 17 серпня.

«Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня. Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію», – написав він.

За словами Товмасяна, він не прикривається «жодними посадами та політичною приналежністю» і має намір захищати своє ім’я у суді.

5 серпня Вищий антикорупційний суд обрав для Товмасяна запобіжний захід у вигляді застави майже в три мільйони гривень. За даними Національного антикорупційного бюро, його підозрюють в отриманні понад мільйона гривень хабаря.

«За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката», – йшлося в повідомленні НАБУ.

Голова Харківської облради звинувачення на свою адресу відкидає.

5 серпня стало відомо, що фракція «Слуга народу» в Харківській обласній раді виключила Товмасяна зі свого складу.

22 липня в НАБУ заявили, що викрили «на гарячому» заступника голови Харківської обласної ради і його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди в один мільйон 50 тисяч гривень.

У липні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської обласної ради у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 мільйона гривень застави.