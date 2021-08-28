Голова Світового конгресу українців розповів про плани організації після «Кримської платформи»

Світовий конгрес українців був одним із партнерів «Кримської платформи», зазначив голова організації Павло Ґрод в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми стали одним із партнерів «Кримської платформи». Я виступав на форумі. І заохочували світових лідерів, щоб вони долучилися до цього. 46 країн – це є велике число. Але ми сподіваємося, що разом з МЗС ми зможемо збільшити цей список. І тоді далі будемо працювати, щоб її втілити в дійсність. Бо важливо, щоб світ знав, що це таке є», – сказав він.

Ґрод вказав на важливість політики невизнання анексії Криму у всьому світі і недопущення того, щоб Крим зник із порядку денного.

«Ми плануємо серію акцій, наприклад, у парламентах по світу, щоб були парламентські слухання, щоб були резолюції від тих парламентів світу, що вони не визнають, щоб всі країни демократичні долучилися до «Кримської платформи», – розповів він.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи». Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини та свободи судноплавства в регіоні й закликали Росію до конструктивної участі в діяльності платформи.