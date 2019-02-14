Голову Служби держбезпеки Узбекистану затримали за підозрою в корупції – джерело

Голову Служби державної безпеки Узбекистану Іхтійора Абдуллаєва, про відставку якого за станом здоров’я раніше повідомляли місцеві ЗМІ, затримали у день звільнення за підозрою в корупції, повідомляє узбецька служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела.

Один з узбецьких чиновників розповів Радіо Озодлик, що Абдуллаєва зняли з посади після арешту його родичів і декількох співробітників СДБ, щодо яких порушили кримінальні справи.

Інші джерела відзначають, що в Абдуллаєва міг бути конфлікт із президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим після того, як той дізнався, що СДБ прослуховувала телефонні розмови членів його сім’ї і встановила за ними спостереження. 2 лютого Мірзійоєв призначив першим заступником голови СДБ свого свата (батька чоловіка дочки).

За повідомленням, Абдуллаєва затримали на місяць, зараз його допитують у слідчому ізоляторі.

1 лютого низка місцевих видань повідомили про відставку Абдуллаєва за станом здоров’я. Повідомлялося, що за останній рік він пережив дві складні хірургічні операції на шийному і поперековому відділах хребта, а також операцію на очах.

52-річний Абдуллаєв очолював Службу держбезпеки Узбекистану з січня минулого року, до цього він обіймав посаду генерального прокурора і був членом верхньої палати парламенту Узбекистану.