Голова УІНП розкритикував рішення влади Києва поставити фонтан на місці пам’ятника Леніну

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров розкритикував і назвав «небезпечним» рішення влади Києва облаштувати фонтан на місці колишнього пам’ятника Леніну в центрі міста.

«Київ – це Столиця Незалежної Держави, яка веде криваву війну з окупантом. І саме в цей час, як ніколи, нам необхідно дуже уважно і ретельно розставляти свої маркери ідентичності й вибудовувати міцний кордон пам’яті та меморіалізації. А тут – фонтан. Для мене – це як перейменувати вулицю Леніна на Абрикосову. Ну, щось нейтральне, все-одно – потім ще якась влада буде, друга, третя. Чого возитись? Наробимо сірих зон. А свідомість молодого покоління – хай в школі гартується», – написав Алфьоров у фейсбуці.

За його словами, нейтральність «у сучасних умовах дорівнює безвідповідальності» і «потуранню окупанту, який дуже прагне от цієї мовчазної й сірої України».

На думку Алфьорова, бульвар Шевченка міг би меморіалізувати добу Незалежності України 1917-1920 років.

«Один кінець бульвару Шевченка, де раніше був пам’ятник Щорсу, виходить на вулицю Петлюри. А цей – на Бессарабку і вулицю Скоропадського. В центрі бульвару є пам’ятник Грушевському. Тобто, для Столиці є прекрасна артерія, яка б меморіалізувала Добу Незалежності України 1917-1920: створення пам’ятника Петлюрі, де раніше був Щорс, та пам’ятника Скоропадському, де раніше був Ленін. В центрі вже є Грушевський. Але, це моя думка, і вона має бути однією з багатьох, які будуть представлені на публічному обговоренні і подальшому конкурсі», – зазначив він.

8 квітня у Київській міській державній адміністрації повідомили, що на місці пам’ятника Леніну на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик у Києві облаштують фонтан.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, проєкт реалізують за підтримки й участі меценатів. Він зауважив, що після демонтажу пам’ятника Леніну в 2013 році ця частина міста багато років залишалася недоступною для частини пішоходів.

Завершити реалізацію проєкту планують у наступному році.

Пам’ятник Леніну в Києві повалили під час Революції гідності в грудні 2013 року.