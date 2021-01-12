Донецька ОДА: на водогоні «Горлівка-Торецьк» повне відновлення схеми водопостачання планується 13 січня

Ремонтні роботи на водогоні «Горлівка-Торецьк» біля населеного пункту Південне завершено, повідомляє пресслужба Донецької обласної державної адміністрації.

Наразі розпочато заповнення системи водоводу під невеликим тиском, щоб не допустити нових поривів. Повне відновлення схеми водопостачання та подальша подача води споживачам планується завтра, 13 січня, о 8 ранку.

Питна вода до Торецька надходить через Горлівську фільтрувальну станцію, яка розташована на непідконтрольній Україні території, по водогону діаметром 900 мм. Труба водогону перетинає позиції російських гібридних сил та Об’єднаних сил.

Аварія на водогоні «Горлівка-Торецьк» сталася 4 січня. Через прорив без води лишилося майже 38 тисяч людей – це жителі Торецька і прилеглих населених пунктів.

Лише 8 січня АВР Часовоярського РВУ змогли приступити до ремонтних робіт у «сірій» зоні після отримання письмових гарантій безпеки. Проте у цей день двічі було порушено режим «тиші» з боку російських гібридних сил.

У «сірій зоні» працівникам КП «Компанія «Вода Донбасу» дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС України. Контроль за дотриманням наданих гарантій безпеки та режиму припинення вогню здійснювали представники української сторони СЦКК.