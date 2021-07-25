Хорватія: загиблі внаслідок автокатастрофи були громадянами Косова

Загиблі у автокатастрофі у Хорватії були громадянами Косова. Про це повідомили представники влади обох країн.

Зазначається, що в автобусі були переважно косовці, які працюють у Німеччині, а додому поверталися, щоб провести відпустки з сім’ями.

Раніше про громадянство жертв не повідомлялося, однак відомо було, що автобус мав косовські номери.

Як повідомив журналістам начальник транспортної поліції в Славонському Броді, хорватському місті, біля якого сталася катастрофа, Франьо Ґалич, повідомлення про те, що автобус злетів із дороги на одній із головних транспортних магістралей країни A3, надійшло о 6.20 ранку. Це автобус регулярного маршруту Франкфурт – Приштина, додав він.

Серед 44 госпіталізованих, яких доставили до лікарень у Славонському Броді, вісім перебувають у тяжкому стані.