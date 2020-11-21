З госпіталю поблизу Львова евакуювали 19 пацієнтів із COVID через кисневу систему

Близько 21.30 20 листопада у Львівському обласному госпіталі ветеранів у Винниках, що поблизу Львова, вийшла з ладу система кисневого постачання. А саме – розірвало охолоджуючу пластину кисневої системи, але вибуху не було. Ніхто не постраждав, кисень подавався пацієнтам із COVID-19 постійно з балонів, інформує кореспондент Радіо Свобода, яка побувала на місці.

До іншого шпиталю евакуювали 19 хворих, з яких семеро – з реанімації, троє з них підключені до штучної вентиляції легень. Загалом у госпіталі 60 хворих перебувають на кисневій підтримці.

«Це звична ситуація, що за підвищеного навантаженні і великого кисневого споживання може таке трапитись. Одна з пластин холодильної системи вийшла з ладу внаслідок її розриву. Розпочали евакуацію з найважчих пацієнтів», – розповів Радіо Свобода Андрій Васько, директор Центру екстреної медицини та медицини катастроф Львівської області.

О 00:25 робота кисневої системи у госпіталі була відновлена.

«Стан пацієнтів у госпіталі стабільний. Повністю кисень у лікарні не пропадав. Ми працювали на балонах. Витримали майже півтори години на балонах і ще був деякий запас. Але у нас є кисневі концентратори, кисневі подушки», – повідомив керівник госпіталю ветеранів Максим Прокопенко.

Аби недопустити обмерзання охолоджувальної системи, необхідно встановлювати кисневі генератори, кажуть фахівці. Їх у госпіталі ветеранів немає.

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На місці працювали рятувальники, які за допомогою гідравлічного інструменту провели роботи з принення витікання кисню і відновлення кисневого постачання.

За даними МОЗ, у Львівській області з початку пандемії зареєстрували 40 416 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.