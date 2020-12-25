Покупець готелю «Дніпро» здійснив оплату своєчасно та в повному обсязі – Фонд держмайна

Покупець київського готелю «Дніпро» здійснив оплату своєчасно та в повному обсязі, повідомив Фонд державного майна України у відповідь на запит «Українських новин».

«ТОВ «Смартленд» – покупець державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» здійснив оплату за договором купівлі-продажу державного пакета акцій у розмірі 100% статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро» за результатами аукціону від 14 серпня 2020 року в сумі 1,111 млрд гривень своєчасно і в повному обсязі», – заявили у фонді.

15 липня Фонд державного майна України продав на аукціоні готель «Дніпро» на Європейській площі в центрі Києва за 1,1 мільярда гривень компанії «Смартленд». Один з нових власників готелю – Олександр Кохановський, який є засновником кіберспортивної організації Natus Vincere (NAVI).

У грудні з’явилася інформація, що нові власники готелю «Дніпро» реєструють торгову марку казино. У липні, відповідаючи на питання про те, чи пов’язана покупка готелю з легалізацією в Україні грального бізнесу, Кохановський говорив: «Ми про це абсолютно не думали».